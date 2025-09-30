Petro: Trump 'soykırımın suç ortağı' ve tutuklanmalı

Petro: Trump "soykırımın suç ortağı" olmakla suçlandı

Kolombiya liderinden sert çıkış

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narido'da yaptığı konuşmada Petro, Gazze'de yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı.

Petro, "Bay Trump bugüne kadar olduğu gibi soykırıma suç ortağı olmaya devam ederse, hak ettiği tek yer hapishanedir." diyerek Trump'ı açıkça hedef aldı.

Netanyahu'nun tutuklanması ve uluslararası hukuk vurgusu

Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanması gerektiğini savundu. Petro şunları söyledi: "ABD uluslararası hukuku aslında tanımıyor. Roma Statüsü, insanlığa karşı suçların veya savaş suçlarının ne olduğunu tanımlar. Bu mahkemelerde yargılanan her vatandaş, hangi uyruktan olursa olsun, oradan geçtiğinde herhangi bir ülke tarafından tutuklanabilir. Dolayısıyla Netanyahu da ABD'de tutuklanabilir."

Ticaret ve askeri teklifler

Petro, ABD ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın yeniden gözden geçirileceğini ve İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının ise yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Ayrıca, Filistin'in özgürleştirilmesi için müşterek ordu kurulması önerisini yineleyen Cumhurbaşkanı, "Birleşmiş Milletler (BM), soykırıma suç ortaklığı yapan bir hükümetin önünde diz çökemez. O halde harekete geçelim, yalnız kalıp kalmayacağımızı sonra görürüz." ifadelerini kullandı.

Vize iptali ve uluslararası hukuk eleştirisi

ABD'nin bazı kişilerin vizesini iptal etme girişimine de değinen Petro, "(ABD) uluslararası hukuku çiğniyor. BM'de konuşmaya gidecek ya da BM'nin gündemindeki konular hakkında söz alacak herhangi birinin vizesini iptal etme hakkına sahip değil. Bu, dünya hukukudur. Eğer Trump bunu unutuyorsa ya da ona söylemiyorlar ya da kendisi okumuyorsa o halde birisi ona okusun." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele çağrısı

Petro, ayrıca Pasifik Okyanusu'nun uyuşturucudan arındırılması için uluslararası bir antlaşmanın imzalanması gerektiğini vurguladı ve Kolombiya'nın işbirliğine ilk günden hazır olduğunu belirtti.