DOLAR
35,92 -0,15%
EURO
37,3 -0,09%
ALTIN
3.285,07 -0,04%
BITCOIN
3.520.485,18 0,82%

Petro: Venezuela ELN Kamplarını Sınıra Yakın Temizliyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'nın sınırındaki ELN kamplarını temizlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 04:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 04:48
Petro: Venezuela ELN Kamplarını Sınıra Yakın Temizliyor

Petro, Venezuela'nın ELN Kamplarını Temizleme Operasyonunu Duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, komşu ülke Venezuela'nın, Kolombiya sınırındaki silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) kamplarını temizlemek için önemli bir operasyon başlattığını bildirdi.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Petro, "Venezuela ile uluslararası politikada yürüttüğümüz strateji işe yaradı. Venezuela, ELN kamplarını devre dışı bırakıyor çünkü Kolombiya ile sağlıklı bir diplomatik ilişkiye sahip olmayı değerli buluyor." dedi.

Çekiç Operasyonu ve Askeri Harekete Geçme Çağrısı

Petro, Venezuela'nın iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırda Çekiç Operasyonu gerçekleştirdiğini vurguladı ve "Kolombiya topraklarındaki ELN kamplarının koordinatlarını da paylaştık." ifadesini kullandı.

Ordudan ELN'ye yönelik baskıyı artırmasını isteyen Petro, "Ordu bana ELN'nin nerede olduğunu söylemekle yetinmemeli, harekete geçmeli. Ordu, hangi koşullar altında harekete geçmesi gerektiğini bilir." şeklinde konuştu.

ABD'ye Göçmen Uyarısı

Öte yandan, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenlere de değinen Petro, göçmenlerin ellerinin kelepçeli gönderilmemesi gerektiği konusunda ABD'ye uyarıda bulundu.

Petro, "(ABD Başkanı Donald) Trump, ticaret için diz çöktüğümüzü sanıyor. Onun gibi olduğumuzu düşünüyor ama biz farklıyız. Biz, o değiliz. Birbirimizi anlayabiliriz, evet, buna hayır demiyorum ama aradaki farkı anlaması lazım. İlerlemecilik, insanı metanın üstüne koyar. Önce kelepçesiz gelin, sonra iş konuşuruz; başka türlü değil." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Çarpıcı Açıklamalar: ABD Gazze Şeridi'ni Devralacak
2
Netanyahu'dan ABD'de Kritik Mesaj: "Gazze'deki İşi Bitirmeliyiz"
3
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile Ekonomik İstikrar İlişkisini Güçlendirme Üzerine Görüştü
5
İran: FATF'a Katılım İçin Terör Örgütleriyle İlişkimiz Olmadığını Kanıtlamalıyız
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın İstihdamında Önemli Artış Vurgusu
7
Mısır ve Irak'tan 12 Yeni İşbirliği Anlaşması

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!