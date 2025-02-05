Petro: Venezuela ELN Kamplarını Sınıra Yakın Temizliyor

Petro, Venezuela'nın ELN Kamplarını Temizleme Operasyonunu Duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, komşu ülke Venezuela'nın, Kolombiya sınırındaki silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) kamplarını temizlemek için önemli bir operasyon başlattığını bildirdi.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Petro, "Venezuela ile uluslararası politikada yürüttüğümüz strateji işe yaradı. Venezuela, ELN kamplarını devre dışı bırakıyor çünkü Kolombiya ile sağlıklı bir diplomatik ilişkiye sahip olmayı değerli buluyor." dedi.

Çekiç Operasyonu ve Askeri Harekete Geçme Çağrısı

Petro, Venezuela'nın iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırda Çekiç Operasyonu gerçekleştirdiğini vurguladı ve "Kolombiya topraklarındaki ELN kamplarının koordinatlarını da paylaştık." ifadesini kullandı.

Ordudan ELN'ye yönelik baskıyı artırmasını isteyen Petro, "Ordu bana ELN'nin nerede olduğunu söylemekle yetinmemeli, harekete geçmeli. Ordu, hangi koşullar altında harekete geçmesi gerektiğini bilir." şeklinde konuştu.

ABD'ye Göçmen Uyarısı

Öte yandan, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenlere de değinen Petro, göçmenlerin ellerinin kelepçeli gönderilmemesi gerektiği konusunda ABD'ye uyarıda bulundu.

Petro, "(ABD Başkanı Donald) Trump, ticaret için diz çöktüğümüzü sanıyor. Onun gibi olduğumuzu düşünüyor ama biz farklıyız. Biz, o değiliz. Birbirimizi anlayabiliriz, evet, buna hayır demiyorum ama aradaki farkı anlaması lazım. İlerlemecilik, insanı metanın üstüne koyar. Önce kelepçesiz gelin, sonra iş konuşuruz; başka türlü değil." değerlendirmesinde bulundu.