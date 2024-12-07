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Petros Markaris'ten Yapay Zeka Üzerine Yeni Roman: 'Bu Konu Beni Sinirlendiriyor'

87 yaşındaki polisiye yazarı Petros Markaris, yeni romanında yapay zekayı ele alıyor. İlgisini çeken konuları yazmaya devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:53
Petros Markaris'ten Yapay Zeka Üzerine Yeni Roman: 'Bu Konu Beni Sinirlendiriyor'

Polisiye Yazarı Petros Markaris'ten Yeni Roman Müjdesi

87 yaşındaki ünlü polisiye yazarı Petros Markaris, son romanında yapay zekaya odaklandığını açıkladı. Yapay zeka meselesinin kendisini çok sinirlendirdiğini belirten Markaris, "Son romanım, İstanbul'a gelmeden önce bitirdiğim roman, yapay zeka üzerineydi. Bu yapay zeka meselesi beni çok sinir ediyor." dedi.

İstanbul'un İzleri ve Okurlarla Buluşma

İstanbul Heybeliada'da 1937 yılında doğan Markaris, Rum bir anne ve Ermeni bir babanın oğlu olarak edebiyat dünyasına ilk adımını "Ali Reco'nun Öyküsü" ile atmıştır. Yazar, geçmişte bir dönem yaşadığı şehir olan İstanbul'da gerçekleşen etkinliklerde okurlarıyla bir araya geldi. Markaris, geçen bu zaman içinde karşılaştığı yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yazı hayatını ve okuyucularıyla kurduğu bağı şöyle özetledi:

"Bazen 'aman bırakayım da kendi İstanbul'umu bulayım' diye düşünüyorum. Bazen de 'ayıptır, öbür tarafı bulayım' diyorum. Bu çekişme her İstanbul'a gelişimde devam ediyor."

Senaryo ve Roman Yazarlığı Arasındaki Farklar

Roman yazmanın ve senaristlik yapmanın farklılıklarını da vurgulayan Markaris, "Yazarlık ve senaristlik birbirini hiç beslemiyor. Romancı olarak kimsenin işinize karışmasına müsaade vermemelisiniz. Ben bu farkı her zaman uyguladım." ifadesini kullandı.

Dizi Uyarlamaları ve Büyük İlgi

Markaris, romanlarının diziye uyarlandığını ve ilk altı bölümünün yayınlandığını belirterek, "Çok büyük bir ilgi ile karşılandı. Herkes çok memnundu. İlkbaharda ikinci kısmı çekecekler." şeklinde konuştu. Bugün Pera Müzesi'nde düzenleyeceği "Romanı Senaryoya Uyarlama Yolculuğu" başlıklı masterclass etkinliği ve Robinson Crusoe 389 İstiklal'de okuyucularıyla buluşma programı ile edebi kariyerine devam edecek.

Dünyaca ünlü 87 yaşındaki polisiye edebiyatı yazarı Petros Markaris, İstanbul'da bir dizi...

Dünyaca ünlü 87 yaşındaki polisiye edebiyatı yazarı Petros Markaris, İstanbul'da bir dizi etkinlikte okurlarıyla bir araya gelerek, geçmişte bir dönem yaşadığı şehirde karşılaştığı ilgiyi ve yazı hayatını, AA muhabirine anlattı.

Dünyaca ünlü 87 yaşındaki polisiye edebiyatı yazarı Petros Markaris, İstanbul'da bir dizi...

Dünyaca ünlü 87 yaşındaki polisiye edebiyatı yazarı Petros Markaris, İstanbul'da bir dizi etkinlikte okurlarıyla bir araya gelerek, geçmişte bir dönem yaşadığı şehirde karşılaştığı ilgiyi ve yazı hayatını, AA muhabirine anlattı.

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