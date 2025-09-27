Pezeşkiyan: ABD "farklı bahanelerle" nükleer anlaşmayı engelliyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avrupalılarla yürütülen müzakerelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerini kabul ettiklerini, buna rağmen ABD'nin "farklı bahanelerle" muhtemel bir nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştığını söyledi. Pezeşkiyan sözlerini, New York dönüşünde, Mehrabad Havalimanı'nda yaptı.

BM görüşmeleri ve İsrail vurgu

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu kapsamında çeşitli devlet başkanlarıyla görüştüğünü ve görüşmelerde İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulmasının önemine vurgu yaptığını aktardı. Bazı Avrupalı yetkililerin bu konuda kendisiyle hemfikir olduğunu, ancak uygulamada caydırıcı adımların gözlemlenmediğini belirtti.

Pezeşkiyan, Avrupa'daki hükümetleri destekleyen rejimlere karşı yükselen halk protestolarının "göz ardı edilemeyecek bir eğilim" olduğunu söyledi.

Snapback süreci ve BM yaptırımları

Konuşmasında "snapback" mekanizmasına da değinen Pezeşkiyan, şunları kaydetti: "Avrupalılarla yaptığımız görüşmelerde, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmaya ve nükleer faaliyetleri konusunda şeffaflık sağlamaya hazır olduğunu vurguladık. Buna karşılık ABD, sürekli farklı bahaneler uydurarak bir anlaşmanın oluşmasını engellemeye çalışıyor. Gerçek şu ki, ABD güçlü bir İran'a tahammül edemiyor ve ülkemizi giderek zayıflatmak istiyor."

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015 tarihli nükleer anlaşmada yer alan ve İran'a ihlal gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanı tanıyan "snapback" mekanizmasını 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı. Bu süreç, yeni bir karar veya son dakika anlaşması olmazsa veya süre uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı'nda sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.

Son olarak, Pezeşkiyan dün BM Güvenlik Konseyi'nde sürecin uzatılmasını öngören karar tasarısının kabul edilmediğini hatırlattı.

