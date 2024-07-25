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Pezeşkiyan Döneminde İran ve Batı İlişkileri: Nükleer Anlaşmanın Yeniden Canlandırılması

İran'da Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğinde Batı ile ilişkilerdeki gerginliğin düşürülmesi hedefleniyor. Nükleer anlaşma süreci ve bölgesel dinamikler üzerinde duruluyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:17
Pezeşkiyan Döneminde İran ve Batı İlişkileri: Nükleer Anlaşmanın Yeniden Canlandırılması

Pezeşkiyan'ın Batı ile İlişkileri İyileştirme Arzusu

İran'daki siyasi uzmanlar, Mesud Pezeşkiyan'ın Batı ile ilişkilerde gerginliğin azaltılmasını hedeflemesinin ardında yalnızca yeni hükümetin politikaları değil, aynı zamanda İran içindeki siyasi dengeler ve ABD'nin tutumu gibi unsurların da yattığını ifade ediyor.

Batı ile Yeni Bir Dönem

Pezeşkiyan’ın Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesi, İran'ın dış politikasında önemli değişiklikler getirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Kendisi, Batı ile ilişkileri yeniden şekillendirmeye ve nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda aktif adımlar atmayı planlıyor.

Seçim kampanyası süresince, İran'ın uluslararası ekonomik izolasyonunu sonlandırmanın ve yaptırımları kaldırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını sıkça vurguladı. Pezeşkiyan, Batı ile güçlü ticari pazarlıklar yaparak İran'ın küresel ticaretten daha fazla pay almasını hedefliyor.

Nükleer Anlaşmanın Önemi

ABD'nin 2018'de anlaşmadan çekilmesinin ardından nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması büyük bir önem taşıyor. Uzmanlar, bu sürecin İran'ın dünya ekonomisine entegrasyonunu güçlendireceğini ve ekonomik kalkınmayı hızlandıracağını düşünüyor.

Bölgesel politikada ise Pezeşkiyan’ın komşu ülkelerle daha barışçıl ilişkiler kurmaya yönelik girişimleri bekleniyor. Ayrıca, İran’ın bölgesel çatışmaların çözümünde daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

İç Dinamikler ve Dış Faktörler

Bununla birlikte, İran'ın iç siyasi yapısı ve bölgesel güç dengeleri, Pezeşkiyan'ın hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Farklı siyasi grupların tepkileri, izlenen politikaların geçerliliğini etkileyebilir.

Uzman Görüşleri

Tahran İslami Azad Üniversitesi’nden Siyasi Bilim Öğretim Üyesi Hamid Ruşençeşm, Pezeşkiyan'ın Batı ile ilişkilerde bir yumuşama sağlama potansiyelinin olduğunu belirtti. Ancak, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları gibi dış faktörlerin, İran-ABD ilişkilerinde belirleyici olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kemal Muradi, İran Meclisi'nin 2020'de aldığı stratejik yasanın bu süreçteki karmaşıklığı artırdığını ifade etti. Ayrıca, Pezeşkiyan'ın ekibinin olumlu işaretler göndermesinin önemine değindi.

Muradi, ABD'nin yükümlülüklerine riayet etmemesi durumunda İran'ın kendi çıkarlarına göre hareket edeceğini söyledi. Dolayısıyla, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması, ancak uygun koşullar sağlandığında mümkün olabilecektir.

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