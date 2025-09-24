Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil

Pezeşkiyan, BM 80. Genel Kurul'da İran'ın nükleer bomba peşinde olmadığını ve olmayacağını vurguladı; kararın Hamaney'in fetvasına dayandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:20
BM 80. Genel Kurul konuşması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer bomba üretme niyetinde olmadığını tekrar vurguladı.

Resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, "Bir kez daha bu oturumda açıkça ifade ediyorum ki İran, hiçbir zaman nükleer bomba peşinde olmadı ve olmayacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, söz konusu kararın İran lideri Ali Hamaney'in fetvasına dayandığına işaret etti ve İsrail'in Gazze'de ve bölgede işlediği insanlık suçlarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "Bölgede huzuru bozan taraf İsrail iken, İran yaptırımlara uğruyor. Bizde bir şiir vardır: 'Günahı Belh'te demirci işledi / Ama Şuşter'de bakırcının boynunu vurdular'. Yani birileri başka bir yerde bölgeyi karıştırıyor ama başkaları yaptırımla cezalandırılıyor."

