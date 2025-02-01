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Philadelphia'da Hava Ambulansı Düşerken 6 Kişi Hayatını Kaybetme Tehdidiyle Karşı Karşıya

Pensilvanya'da bir hava ambulansı düştü. 6 kişi, yangın ve dumanla dolu bir bölgeye inmeyi başardı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:49
Philadelphia'da Hava Ambulansı Düşerken 6 Kişi Hayatını Kaybetme Tehdidiyle Karşı Karşıya

Hava Ambulansı Kaza Yaptı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde bir hava ambulansı, 6 kişinin bulunduğu bir uçakla alışveriş merkezi yakınında kaza yaptı.

NBC News'in aktardığına göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak, belirli bir görevle yola çıkmıştı. Yetkililer, uçakta 4 kişilik mürettebatın yanı sıra, tedavi amaçlı olarak ABD'ye gelen bir çocuğun ve refakatçisinin bulunduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Endişemiz hastanın ailesi, personelimiz, onların aileleri ve uçağın düştüğü bölgede yaralanmış olabilecek diğer mağdurlar içindir" denildi.

Hayatta Kalma İhtimali Düşük

Şirketin bir sözcüsü, uçaktakilerin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, kaza sonrası bölgede yangın çıktığı ve dumanların yükseldiği görülüyor.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğunu ifade etti. Meksika konsolosluğu, bu kişilerin yakınlarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir...

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir alışveriş merkezi yakınına düştü. NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir...

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir alışveriş merkezi yakınına düştü. NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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