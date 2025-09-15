Phoenix'te Charlie Kirk anma alanını dağıtan 19 yaşındaki gözaltına alındı

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:04
Arizona'nın Phoenix kentinde, öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için kurulan anma alanını dağıttığı belirtilen genç polis tarafından gözaltına alındı.

Fox News'ün aktardığına göre, Kirk'ün muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA'nın Phoenix'teki binası önünde toplananlar çiçekler, balonlar ve bayraklarla anma köşesi oluşturmuştu.

Kameralara yansıyan görüntülerde, bırakılan eşyaları tekmeleyerek dağıtan kişinin, Kirk'ü öldüren katil zanlısı Tyler Robinson ile benzer tişört giydiği dikkat çekti. Olayın çevredeki insanların müdahalesiyle durduğu ve şüphelinin polis tarafından alındığı bildirildi.

Polis açıklamasında, gözaltına alınan kişinin 19 yaşındaki Ryder Corral olduğu belirtildi. Daha önce paylaşılan görüntülerde, Robinson'ın üzerinde ülke simgelerinden 'kel kartal' resminin yer aldığı bir tişört bulunduğu kaydedilmişti.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Gençler arasında popüler olan Kirk, kuruluşu Turning Point USA ile tanınıyor ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahipti.

ABD Başkanı Trump, olay sonrası Kirk için "büyük ve hatta efsane" ifadelerini kullanmış ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, aile ihbarı üzerine gözaltına alınmış ve ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kirk'in ölümü, ülkede siyasi isimlerin güvenliği konusunda endişeleri artırdığı ileri sürülüyor.

