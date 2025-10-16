Piaggio Aerospace, Türkiye'den İlk P.180 Avanti EVO Siparişini Aldı

aykar tarafından satın alınan şirketten 2 uçak siparişi — servis ve ambulans konfigürasyonlarıyla teslim edilecek

aykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace, Türkiye kaynaklı ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşma, Las Vegas'ta düzenlenen iş jetleri fuarı NBAA-BACE'te duyuruldu.

Açıklamaya göre Piaggio Aerospace, bir Türk şirketinden 2 adet P.180 Avanti EVO için yeni bir sipariş aldı. Uçaklar servis ve ambulans konfigürasyonlarında kullanılacak.

Anlaşma, Avanti EVO'nun hız, verimlilik ve operasyonel esneklik kombinasyonunun devam eden cazibesini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'ye satılan ilk iki Avanti EVO, yönetici taşımacılığı ve hava ambulansı görevleri doğrultusunda donatılacak; bu tercih, bölgesel havacılıkta çok amaçlı platformlara yönelik artan talebi yansıtıyor.

Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi Giovanni Tomassini, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu sipariş, Avanti EVO'nun güçlü uluslararası konumunu pekiştiriyor. Yeni sahibimiz Baykar'ın tam desteğiyle Piaggio Aerospace için yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Bu sözleşme, müşterilerin hem uçaklarımıza hem de iş jetleri pazarındaki rolümüze duyduğu güvenin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Baykar bünyesine katılan Piaggio Aerospace, Türkiye'den ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı. Piaggio Aerospace'in teslim edeceği 2 uçak, servis ve ambulans konfigürasyonlarında kullanılacak.