Piaggio Aerospace, Türkiye'den İlk P.180 Avanti EVO Siparişini Aldı

aykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace, Türkiye'den 2 P.180 Avanti EVO siparişi aldı; uçaklar servis ve hava ambulansı konfigürasyonlarında kullanılacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 00:00
Piaggio Aerospace, Türkiye'den İlk P.180 Avanti EVO Siparişini Aldı

Piaggio Aerospace, Türkiye'den İlk P.180 Avanti EVO Siparişini Aldı

aykar tarafından satın alınan şirketten 2 uçak siparişi — servis ve ambulans konfigürasyonlarıyla teslim edilecek

aykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace, Türkiye kaynaklı ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşma, Las Vegas'ta düzenlenen iş jetleri fuarı NBAA-BACE'te duyuruldu.

Açıklamaya göre Piaggio Aerospace, bir Türk şirketinden 2 adet P.180 Avanti EVO için yeni bir sipariş aldı. Uçaklar servis ve ambulans konfigürasyonlarında kullanılacak.

Anlaşma, Avanti EVO'nun hız, verimlilik ve operasyonel esneklik kombinasyonunun devam eden cazibesini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'ye satılan ilk iki Avanti EVO, yönetici taşımacılığı ve hava ambulansı görevleri doğrultusunda donatılacak; bu tercih, bölgesel havacılıkta çok amaçlı platformlara yönelik artan talebi yansıtıyor.

Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi Giovanni Tomassini, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu sipariş, Avanti EVO'nun güçlü uluslararası konumunu pekiştiriyor. Yeni sahibimiz Baykar'ın tam desteğiyle Piaggio Aerospace için yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Bu sözleşme, müşterilerin hem uçaklarımıza hem de iş jetleri pazarındaki rolümüze duyduğu güvenin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Baykar bünyesine katılan Piaggio Aerospace, Türkiye'den ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı....

Baykar bünyesine katılan Piaggio Aerospace, Türkiye'den ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı. Piaggio Aerospace'in teslim edeceği 2 uçak, servis ve ambulans konfigürasyonlarında kullanılacak.

Baykar bünyesine katılan Piaggio Aerospace, Türkiye'den ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı....

İLGİLİ HABERLER

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de su krizi: Filiz Gencan'dan apartmanlara depo uyarısı
2
Meteoroloji’den yeni uyarı: “Fırtına ve sağanak etkili olacak”
3
Piaggio Aerospace, Türkiye'den İlk P.180 Avanti EVO Siparişini Aldı
4
TİKA Hama'da sağlık merkezi açtı — Ücretsiz muayene ve kadın sağlığı
5
Özgür Özel Sarıyer Mitinginde: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor'
6
17. 'İyilik Gemisi' 'Akdeniz' El-Ariş'e Yaklaştı — 900 Ton Yardım Gazze'ye
7
Düzce'de 6,3 Büyüklüğünde Deprem ve Yangın Tatbikatı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor