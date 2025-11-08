Pınarbaşı'da Açık Hayvan Barınağı Bitme Aşamasında | Büyükkılıç İnceledi

Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatma ve Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Merkezi'ni ziyaret etti; Pınarbaşı açık hayvan barınağının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:14
Pınarbaşı'da Açık Hayvan Barınağı Bitme Aşamasında | Büyükkılıç İnceledi

Pınarbaşı'da açık hayvan barınağında sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Molu bölgesindeki Fatma ve Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerle iş birliği içinde şehrin tüm unsurlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Molu'daki merkez, sahipsiz hayvanlara barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunarken vatandaşların da takdirini kazanıyor.

Merkezi inceleyen Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların günün şartları ve standartlarına uygun olduğunu belirterek personele teşekkür etti. Büyükkılıç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi nasıl geçerliyse, merhamet etmeyene merhamet olunmaz nasıl geçerliyse onlara gerekli her türlü ihtimam ile onların da yaşamaları konusunda ya da gelen vatandaşlarımıza fırsat verme adına, sahiplenme adına da gerekli çalışmaları yapmak suretiyle hizmet vermekteyiz. Ayrıca veteriner hekimlerimiz gerekli cerrahi müdahaleleri yapmakta, her türlü ameliyathane ortamı burada mevcut. Tabi ki veteriner hekimliğimiz ile de iş birliğimizi sürdürmekteyiz ama bizim şartlarımız çok şükür onları aratmayacak konum ve durumda"

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde yapımı süren açık hayvan barınağının bitme aşamasına geldiğini duyurdu ve ekledi:

"Elbette ilçelerimizden getirilen buradaki hayvan barınağımızda barındırmamız gereken hayvanları da alıyoruz ve bu konuda da gerekli dayanışmayı yapıyoruz. Malumunuz 25 binin üzerinde nüfusu olan ilçelerimizde de gerekli çalışmaların yapılması için yasa gereği çalışmalar yapılmakta. Ayrıca açık hayvan barınağımızı da yine Pınarbaşı bölgesinde bitirme aşamasına geldik. Orada da hayvanlarla ilgili gerekli doğal hayatın içerisinde yaşayacak şekilde gerekli fırsatı vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Kısacası Kayseri’mizde yapılan çalışmalar Allah’a şükürler olsun hiçbir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde hayata geçiriliyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Büyükkılıç, hayırseverlerin yalnızca yapı değil, sahipsiz hayvanların korunması ve bakımı konusunda da destek verdiğini vurgulayarak Fatma ve Yusuf Özkan'a teşekkür etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı da hazır bulundu.

