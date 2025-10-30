Pırıl: Saklı Robotlar ilk gün 74 bin seyirciyle 2025'in en iyi animasyon açılışını yaptı

TRT ortak yapımı 'Pırıl: Saklı Robotlar', vizyondaki ilk gününde 74 bin seyirciye ulaşarak 2025'in en iyi animasyon açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 18:26
TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Pırıl'ın beyaz perdedeki yeni macerası Pırıl: Saklı Robotlar, vizyondaki ilk gününde 74 bin seyirciye ulaştı. TRT'den yapılan açıklamaya göre film, macera, dostluk ve keşifle örülü anlatımıyla dikkat çekti ve 2025'in en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Matematiğin gizemini merkezine alan yapım, hem çocuklara hem ebeveynlere unutulmaz bir sinema deneyimi sunuyor. İlk gösterim gününde seçili salonlarda Pırıl maskotları minik izleyicileri karşıladı. Çocuklara matematiği sevdiren yönleriyle öne çıkan film, yeni serüveninde yine öğretici ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Etkinlikler, bazı salonlarda bu hafta sonu da devam edecek.

Konu

Bambaşka bir serüvenin peşine düşen Pırıl ve arkadaşları robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına doğru zaman yolculuğuna çıkıyor. Antik Mısır'dan Antik Yunan ve İslam uygarlığına uzanan bu macerada kahramanlar, Efes'ten Bağdat'taki Bilgelik Evi'ne ve İskenderiye Kütüphanesi'ne kadar birçok tarihi mekanda ipuçlarını birleştirerek gizemi çözmeye çalışıyor.

