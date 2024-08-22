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Piyade Er Uğurcan Işık'ın Şehadet Haberi Malatya'ya Ulaştırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta şehit düşen Piyade Er Uğurcan Işık'ın ailesine acı haber ulaştı, Türk bayrağı asıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:00
Piyade Er Uğurcan Işık'ın Şehadet Haberi Malatya'ya Ulaştırıldı

Piyade Er Uğurcan Işık'ın Acı Haberi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehadet haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

Aileye Acı Haber Verildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan anne Muazzez ve baba Abdullah Işık ile diğer aile üyelerine, askeri yetkililer tarafından bu acı haber iletildi.

Türk Bayrağı Asıldı

Şehit haberinin ardından ailenin yaşadığı binanın önüne, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Olayın Ayrıntıları

Güzelyurt'ta gerçekleşen kazada, askeri bir aracın sivil bir otomobille çarpışması sonucu Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş ve yürütülen olayda 11 asker de yaralanmıştır. Işık'ın bekar olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı binaya büyükşehir belediyesi itfaiye personelince Türk bayrağı asıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı binaya büyükşehir belediyesi itfaiye personelince Türk bayrağı asıldı.

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