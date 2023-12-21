Piyade okulunda Atatürk tartışması: Amirlerle ilgili alınan yeni karar gündemde

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmenin neden olduğu tartışma ve arbede ile ilgili adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini bildirdi. Kaynaklar, olaya karışan personel ve sıralı amirlerin görevden uzaklaştırıldığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin ve hukuk çerçevesinde hareket ettiğini, Atatürk sevgisi ve bağlılığının sorgulanamayacağını vurguladı.



Kaynaklar, olayın detaylarını şöyle anlattı:

"10 Kasım'da Piyade Okulu'nda düzenlenen törende, bir teğmen Atatürk fotoğrafını yakasına takmadığını, bunun nedeninin de iğne bulamaması olduğunu söyledi. Bu duruma tepki gösteren diğer teğmenler, bölük komutanına haber verdi. Bölük komutanı, teğmene iğne ve Atatürk fotoğrafı temin ederek takmasını sağladı. Ancak olay burada bitmedi. Bazı teğmenler, Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin samimi olmadığını düşünerek, onun kaldığı odanın kapısına ertesi gün Atatürk fotoğrafı astı. Bu fotoğraf, kimliği belirsiz bir kişi tarafından indirildi. Bunun üzerine teğmenler arasında tartışma ve kavga çıktı. Fotoğraf takmayan teğmen, darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Hastanede yapılan muayenede ise herhangi bir darp izine rastlanmadı."

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, olaylara neden olan personeli TSK Disiplin Kanunu Madde 29 uyarınca Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırdı ve Yüksek Disiplin Kuruluna gönderdi. Bu karar, inceleme ve araştırmanın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi için alındı. Ayrıca, olayda görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin de görev yerleri değiştirildi.

Olayla ilgili idari soruşturma sona erdi, ancak adli ve disiplin süreci devam ediyor. CMK Madde 157 gereğince, soruşturma aşaması gizli tutuluyor ve adli süreç bitene kadar bilgi paylaşımı yapılmıyor. Kamuoyunda söylenenlerin aksine, henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan personel yok.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu olayda da hukuka uygun davranıyor. Yüksek Disiplin Kurulu, gerekli inceleme/araştırmayı bitirdikten sonra en doğru ve tarafsız kararı verecek ve Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi kamuoyuyla paylaşacak. Bu olay nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, çirkin ve asılsız eleştiriler yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisi ve Atatürk’e bağlılığı kimse tarafından sorgulanamaz.

Sosyal medyada TSK içinde tarikat yapılanmaları olduğu iddialarına Bakanlık kaynaklarından cevap geldi. “Türk Silahlı Kuvvetleri anayasa ve mevzuata uygun olarak tüm faaliyetlerini yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı hareket edenler tespit edilirse gecikmeksizin işlem yapılır.” denildi.