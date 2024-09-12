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Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, memleketi Isparta'da sonsuzluğa uğurlandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:17
Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Cenaze Töreni

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleşen bir silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi, memleketi Ispartada toprağa verildi.

Şehit Çapan’ın naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Zafer Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na taşındı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Cenaze töreni sırasında, şehidin annesi Döndü Çapan, eşi Makbule Çapan, kız kardeşleri ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldular.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, şehit Çapan'ın naaşı İl Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Aydın Baruş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş, AK Parti Isparta milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

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