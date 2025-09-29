Piyanist Gülsin Onay'dan 3 şehirde sezon konserleri

Gülsin Onay, yeni sezon kapsamında İstanbul, Antalya ve Ankara'da üç konser verecek; Chopin yorumları, Grieg Piyano Konçertosu, ustalık dersi ve resital programda.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:35
Piyanist Gülsin Onay yeni sezonda İstanbul, Antalya ve Ankara'da sahnede

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, yeni sezon kapsamında üç şehirde birden müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçı, İstanbul, Antalya ve Ankara programlarıyla hem solo performanslar hem orkestralı konser ve ustalık dersleri gerçekleştirecek.

İstanbul — Süreyya Operası (1 Ekim)

1 Ekim tarihinde Süreyya Operası Oda Müziği Konserleri kapsamında sezon açılış konserinde sahne alacak olan Onay, konserde Frederic Chopin'in sevilen piyano eserlerini yorumlayacak.

Antalya — Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (3 Ekim)

3 Ekimde gerçekleşecek sezon açılışında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile buluşacak olan sanatçı, orkestra şefliğini Oğuzhan Kavruk'un yapacağı konserde Edvard Grieg'in ikonik Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.

Ankara — Emre Şen Müzik Akademisi ve Erimtan (5-7 Ekim)

Ankara programında Onay, 5 Ekimde Emre Şen Müzik Akademisi'nde genç piyanistlere ustalık dersi verecek; ardından 7 Ekim'de Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin sezon açılış resitalinde dinleyicilerle buluşacak.

Gülsin Onay'ın bu yoğun programı, klasik müzikseverlere farklı formatlarda konser deneyimleri sunarken sanatçının geniş repertuarını da gözler önüne seriyor.

