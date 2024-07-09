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PKK/KCK gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı baskında 7 gözaltı!

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilerin bulunduğu 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 10:14
PKK/KCK gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı baskında 7 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi amaçlandı.

Operasyon Sonucunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait dijital materyaller ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine göre, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde çeşitli faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Operasyonun detayları üzerine devam eden soruşturma sürüyor.

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