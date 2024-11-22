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PKK/KCK'nın Fransa Yapılanmasında Görev Alan Şüpheli Tutuklandı

Fransa'da PKK/KCK'nın yapılanmasında yer alan şüpheli Mehmet Savaş, İstanbul'da tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:27
PKK/KCK'nın Fransa Yapılanmasında Görev Alan Şüpheli Tutuklandı

Fransa'dan Yurda Dönüşte Yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün Fransa yapılanmasında görev aldığı belirlenen Mehmet Savaş, 20 Kasım'da Fransa'dan İstanbul'a geldiği sırada havalimanında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Savaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunmaktaydı.

Yapılanması ile Bağlantılı Eylemler

Soruşturmada, Mehmet Savaş'ın PKK/KCK terör örgütünün Fransa'daki unsurlarında yer aldığı ve 2023 yılında Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edildi. Özellikle, 9 Aralık 2023'te Fransa'da düzenlenen PKK/KCK gençlik yapılanmasının kongresine katıldığına dair bilgiler ortaya çıktı.

Ayrıca, Mayıs 2024Drancy Demokratik Kürt Toplum Merkezi tarafından düzenlenen eylem ve etkinliklere katılımı organize eden kişiler arasında olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Mehmet Savaş'ın Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Savaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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