PKK/KCK'nın Sözde Portekiz Yapılanması Yöneticisi Serdar Tunagür Yakalandı

Serdar Tunagür, PKK/KCK'nın Portekiz Yapılanmasında Aktif Rol Oynuyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasını yürütmekte olan serdar Tunagür'ü yakaladı. Yapılan operasyon sonucunda, Tunagür, cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçmiş dönemlerde PKK/KCK adına pek çok faaliyette bulunan Tunagür'ün, Portekiz'de örgüt adına düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı öğrenildi. İstanbul'da bulunabileceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonla yakalanan Tunagür, adli makamlara sevk edildi.

Yargı süreci devam ederken, Tunagür, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, PKK/KCK'nın uluslararası bağlantılarına yönelik yürütülen savaşın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür, cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür, cezaevine gönderildi.