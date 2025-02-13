PKK/KCK Operasyonu: 10 Belediye Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi

PKK/KCK Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul’da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları dahil 10 kişi, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve İlgili Bilgiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan isimler arasında:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ,

, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ,

, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K ,

, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G ,

, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A ,

, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö ,

, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A ,

, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G ,

, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş ,

, Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı I.P.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapıldı.

HTS İncelemeleri ve Soruşturma Gelişmeleri

HTS incelemeleri neticesinde, Cemalettin Yüksel’in 313, Livan Gür’ün ise 52 şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlendi. Yüksel ve Gür’un ilişki kurduğu şahıslardan 8’inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, diğer 8’inin de aynı suçtan tutuklu olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, PKK/KCK’nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanması içerisinde olan şüphelilerin, “Emek Meclisi Üyesi”, “İlçe Meclisi Üyesi”, “Kadın Meclisi Üyesi” gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği kaydedildi. Bu tespitler doğrultusunda, 12 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin daha önce DEM Parti’de de faaliyet gösterdiği öğrenildi.