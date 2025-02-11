PKK/KCK Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İstanbul'da PKK/KCK Terör Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK terör örgütünün belediyelere sızdığı iddialarıyla ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Belediyelere Sızma İddiaları

Soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın “Kent uzlaşısı” kapsamında büyükşehir belediyelerine sızdırılması adına örgüt mensuplarının yerleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında İstanbul'da faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Şüpheli İsimler

Operasyon sırasında gözaltına alınan isimler arasında şunlar yer almakta:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G.

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K.

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G.

Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A.

Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö.

Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A.

Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G.

Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş.

Beyoğlu Belediyesi ile ilişkisi tespit edilen İ.P.

Arama İşlemleri Devam Ediyor

Şüphelilerin C.Y. ve L.G.'nin makam odaları ile diğer şüphelilerin ikametlerinde arama işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İstanbul'da toplam 12 ilçede yapılan operasyon, emniyet güçlerinin kararlılığıyla devam etmektedir.