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PKK/KCK Operasyonunda Gözaltına Alınan Belediye Yetkilileri Adliyeye Sevk Edildi

PKK/KCK operasyonunda Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları da dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:03
PKK/KCK Operasyonunda Gözaltına Alınan Belediye Yetkilileri Adliyeye Sevk Edildi

PKK/KCK Operasyonunda Gözaltına Alınan Belediye Yetkilileri Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı terör operasyonunda, PKK/KCK terör örgütünün, belediyelerdeki yapılanmasında yer alan şüpheliler gözaltına alındı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür de dahil olmak üzere 10 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İncelemeler ve Gözaltı Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, Yüksel’in 313 ve Gür’ün 52 şüpheli ile irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür’ün bağlantı kurduğu şüpheliler arasında 8 kişinin terör örgütü mensubu olarak arandığı ve 8’inin de aynı suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Gözaltılar ve Yapılanma İddiaları

Yapılan incelemeler sonucunda, bu şüphelilerin Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında yer aldıkları ve çeşitli sözde unvanlarla belediyelere yerleştirildikleri belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu durum üzerine gözaltı kararı vererek 12 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınanların daha önce DEM Parti içerisinde de faaliyet gösterdikleri ifade edildi.

Sağlık Kontrolü ve Adliye Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmiştir. Operasyonun detayları ve şüphelilerin durumu hakkında soruşturmalar devam etmektedir.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla...

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla...

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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