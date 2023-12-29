PKK/KCK propagandasına destek veren 9 şüpheli gözaltına alındı!

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve suçu ve suçluyu öven şahıslara yönelik Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Siirt'te, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini ortaya çıkarmak için Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. 26 Aralık 2023 tarihinde Siirt merkez Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen ancak engellenen bir grubun terör örgütü propagandası yaptığı ve suçu ve suçluyu övdüğü tespit edildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 28 Aralık 2023 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem sürüyor. Gözaltına alınan şahısların suçlarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.