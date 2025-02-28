PKK/KCK Terör Operasyonunda 15 Zanlı Tutuklandı

İstanbul’da Terör Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon sonuç verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda, 15 zanlı tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün sözde gençlik yapılanmasında aktif olarak yer aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyetteki işlemlerinin akabinde sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda, tüm şüpheliler tutuklandı.

Hakimlik, firari durumdaki 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Öte yandan, yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerinde pankart astığı ve yasa dışı gösteri yürüyüşleri düzenlediği belirlendi.

Operasyon, yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayıp, Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli gibi diğer illerde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplamda 15 zanlı, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.