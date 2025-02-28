PKK/KCK Terör Operasyonunda 15 Zanlı Tutuklandı

PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren 15 şüpheli tutuklandı. Operasyon, İstanbul ve diğer illerde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:15
PKK/KCK Terör Operasyonunda 15 Zanlı Tutuklandı

İstanbul’da Terör Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon sonuç verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda, 15 zanlı tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün sözde gençlik yapılanmasında aktif olarak yer aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyetteki işlemlerinin akabinde sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda, tüm şüpheliler tutuklandı.

Hakimlik, firari durumdaki 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Öte yandan, yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerinde pankart astığı ve yasa dışı gösteri yürüyüşleri düzenlediği belirlendi.

Operasyon, yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayıp, Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli gibi diğer illerde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplamda 15 zanlı, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'nın Tarihi Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Yeniden Hayat Bulacak
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Mağduriyetin Bitmediğini Söylemek Küstahlıktır'
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın Yaralarını Unutmadık
4
TDV Sakarya Arama Kurtarma Ekibi AFAD'tan Akreditasyon Aldı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın Ekonomik Maliyeti 380 Milyar Dolar
6
Garance Kasırgası, La Reunion'da Üç Can Aldı
7
Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi