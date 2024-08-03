PKK/KCK Üyesi Hıdır Korkut, İzmir'de Tutuklandı

MİT ve İzmir Emniyeti İş Birliği ile Terör Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü ortak bir operasyon sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanmasına bağlı olduğu belirlenen Hıdır Korkut yakalandı.

Operasyon Detayları

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri titiz çalışmalarda Korkut'un örgüt ile olan bağlantılarını ve faaliyetlerini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şahsı başarılı bir şekilde gözaltına aldı. Sonuç

Yakalanan Hıdır Korkut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.