PKK/KCK Üyesi Terörist Antalya'da Yakalandı

Tunceli Kırsalında Faaliyet Gösteren Terörist Antalya'da Ele Geçirildi

Tunceli kırsalında 2016-2017 yıllarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK üyesi Mahir Serhat kod adlı terörist, Antalya'da düzenlenen bir jandarma operasyonuyla yakalandı.

Tunceli Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sırasında, 2016-2017 yıllarında Tunceli kırsalında faaliyet gösterdiği tespit edilen terörist M.A. yakalandı.

Operasyon sonrası, terörist jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.