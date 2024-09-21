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PKK'nın Avustralya Yapılanmasındaki Çiğdem Aslan İstanbul'da Yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet, Çiğdem Aslan'ı yakaladı. Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:01
PKK'nın Avustralya Yapılanmasındaki Çiğdem Aslan İstanbul'da Yakalandı

Çiğdem Aslan, PKK'nın Avustralya Yapılanmasında Yakalandı

Terör örgütü PKK'nın uluslararası yapılanmasında önemli roller üstlenen Çiğdem Aslan, İstanbul'da gerçekleştirilen ortak bir operasyon neticesinde yakalandı. Operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Uzun Süreli Takip Sonrası Yakalandı

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Aslan, Avustralya'da bölücü terör örgütü adına yürütülen etkinliklerde aktif olarak yer almakta ve üst düzey örgüt bağlantılarıyla irtibatlıydı. MİT'in Aslan'ı uzun bir süredir izlediği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'ndan Yola Çıkacaktı

Aslan'ın İstanbul Havalimanı üzerinden Avustralya'ya seyahat edeceği bilgisine ulaşıldıktan sonra hızla harekete geçildi. Düzenlenen operasyonun ardından, Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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PKK'nın Avustralya Yapılanmasındaki Çiğdem Aslan İstanbul'da Yakalandı

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