PKK'nın Irak'taki Faaliyetleri Ülke Güvenliğini Tehdit Ediyor

PKK'nın Irak'taki Etkisi Üzerine Akademik Değerlendirmeler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içerisinde görev yapan akademisyenler, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının ülke güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Akademisyenlerin Değerlendirmeleri

Abdurrahman Şengali, Irak'ın Duhok kentindeki Nevruz Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Şengali, "PKK, 40 yılı aşkın süredir Kürdistan Bölgesi ve çevresinde askeri faaliyetler yürütmekte ve Türkiye ile çeşitli alanlarda saldırılar düzenlemektedir" şeklinde konuştu.

Bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Şengali, PKK'nın bölgedeki güvenlik sorunlarına katkıda bulunduğunu belirtti. "PKK, bölgenin ekonomisini olumsuz etkiledi ve birçok köyün terk edilmesine neden oldu. Bu da halkın yaşam koşullarını ciddi şekilde zorda bırakıyor," dedi.

Siyasal Faaliyetlerin Yasaklanması

Şengali, PKK'ya bağlı siyasi yapıların yasaklanmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Bu tür yapıların varlığı, Irak'ın siyasi sürecine engel teşkil ediyor; yasaklama, sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlayacaktır," değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın Atacağı Adımlar Önemli

Diğer bir akademisyen Sami Rekani ise, "Irak, dışarıdan yönlendirilen grupların askeri ve siyasi faaliyetlerinin yasaklanmasına dair karar almış oldu," yorumunu yaptı. Rekani, Türkiye ile ikili anlaşmaların güvenlik alanında güçlenmesine de dikkat çekti.

Rekani, "Irak bu kararlarla, söz konusu yapıların faaliyet göstermesinin önünü kapatmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe-Kilit operasyonu da, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına cevap vermekte," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Irak'ta PKK'nın varlığı, akademisyenler tarafından ciddi bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirilirken, yasaklama kararının getireceği siyasi ve ekonomik etkiler merakla beklenmektedir.