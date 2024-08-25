PKK'nın Maket Uçakları, TSK Tarafından Düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'ya ait maket uçakların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölgedeki Operasyonlar Devam Ediyor

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürdüğümüz operasyonlar boyunca, terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar, birliklerimize zarar vermeden TSK tarafından vurularak düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Operasyonların Etkisi

Bu durum, bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve TSK'nın terörle mücadelede kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.