PKK'nın Suriye'deki Etkisi: Arap Temsilciden Şok Açıklamalar

PKK'nın Suriye'deki Kontrolü İfşa Edildi

Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleşen bir toplantıda Arap temsilci Muhammed Ramazan, PKK/YPG'nin sözde sivil yönetiminde Arap yöneticilerin rolünün sadece göstermek olduğunu ortaya koydu.

Arap Temsilciden Açıklamalar

Ramazan, "PKK kadroları tüm sivil yapıların kontrolünü elinde tutuyor" dedi. Ayrıca, örgütte uygulanan eş başkanlık sisteminin sadece bir maskeden ibaret olduğunu belirterek, Arap temsilcilerin durumunu "vazo"ya benzetti.

Ramazan, “Her kurumda, resmi yetkisi olmayan bir PKK kadrosu var. Bu kişiler, tüzük ve yasalara dayanmaksızın tüm yetkileri elinde tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

Eski Senaryoya Dikkat Çekti

Arap temsilci, karar yetkisinin tek bir etnik grubun elinde olmasının, kendilerine Beşşar Esed rejiminden aldıkları olumsuz anıları hatırlattığını ifade etti ve "Sıfır noktasına geri dönmeyelim, bu durum bir devrimin fitilini ateşleyebilir" şeklinde konuştu.

Kandil Kadrosunun Etkisi

PKK'nın Kandil kadrosundan gelen teröristler bu toplantıda "Kadrocu" olarak adlandırılmakta. Örgütün lideri Ferhat Abdi Şahin, Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, Suriye'ye gelen teröristlerin önemli bir kısmının sivil görünüme büründüğünü kabul etmişti.