PKK üyesi İBB çalışanı Şafak Duran'a 7 yıl 6 ay hapis!

Kanlı terör örgütü PKK üyeleriyle birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıkarılan Şafak Duran'ın yargılandığı davada hapis cezası kararı çıktı. Geçtiğimiz yıl tutuklanan Şafak Duran hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

SON SAVUNMASINI VERDİ





İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son savunmasını yapan Şafak Duran, herhangi bir yasa dışı örgütle bağlantısı olmadığını söyleyerek hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Duran, cezaevine girmeden önce İBB'de çalışmaya başladığını belirterek "Hayatım boyunca çok fazla koştum. Çok zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi verdim. On yıllık emeğim mahvoldu. Ama henüz umutsuz değilim. Önce beraatimi daha sonra da tahliyesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Şafak Duran'ın avukatı, savcılık mütaalasına katılmadığını beyan etti ve müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme, Şafak Duran'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararında ayrıca, Duran'ın tutukluluk halinin devamı konusuna da hükmetti.