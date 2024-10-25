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PKK'ya Ait 7 Terörist Irak'ın Kuzeyinde Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:58
PKK'ya Ait 7 Terörist Irak'ın Kuzeyinde Etkisiz Hale Getirildi

7 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyon Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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