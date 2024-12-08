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PKK/YPG, Afrin'e Dönüş Yolu Kapatıyor

PKK/YPG, Afrin’e dönüş yapmak isteyen ailelerin önünü kesiyor. Barzani Yardım Vakfı, 839 ailenin yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:42
PKK/YPG, Afrin'e Dönüş Yolu Kapatıyor

PKK/YPG, Afrin'e Dönüş Yolu Kapatıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Barzani Yardım Vakfı, Afrin'e dönen ailelere yardım ulaştırırken, terör örgütü PKK'nın bölge halkının Afrin'e dönüşünü engellediği belirtildi.

Barzani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 839 ailenin Afrin'e döndüğü, bu süreçte bin 500 ailenin daha dönmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca, ailelere tıbbi hizmetler, temel ihtiyaçlar ve gıda yardımı sağlandığı vurgulandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG, Afrin'e dönüşleri engelleyerek zorla Tel Rıfat ile Şahba bölgelerine götürdükleri Afrinli aileleri Tabka, Münbiç ve Rakka'ya nakletmeye çalışıyor.

Afrinli ailelerin 7 yıldır kamplarda ve zor şartlarda yaşadıkları, artık Afrin'deki evlerine dönmek istedikleri ancak terör örgütünün buna engel olduğu aktarıldı.

Terör örgütü PKK/YPG, kendisine bağlı yayın organlarından Afrin’e dönenlerin hayatlarının tehlikede olduğu yönünde dezenformasyon yayarak, Afrinlileri Münbiç ve Rakka'ya gitmeye zorluyor.

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