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PKK/YPG, Fırat Nehri'nin Doğusunda İlk Kez Alan Kaybetti

PKK/YPG, Arap aşiretleri tarafından Fırat'ın doğusuna itilerek Deyrizor'da ilk kez alan kaybı yaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:04
PKK/YPG, Fırat Nehri'nin Doğusunda İlk Kez Alan Kaybetti

PKK/YPG, Fırat Nehri'nin Doğusunda Alan Kaybediyor

Suriye'nin doğusunda, PKK/YPG terör örgütü, Arap aşiretlerinin harekete geçmesiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor il merkezinin ötesinde büyük bir gerilim yaşıyor. ABD destekli örgüt, bu süreçte ilk kez ciddi bir alan kaybı ile karşılaşıyor.

Arap Aşiretlerinin Harekete Geçişi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Baas rejiminin silahlı gruplarca devrilmesinin ardından, PKK/YPG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde önemli bir tehdit ile yüz yüze. Arap aşiretleri, Deyrizor il merkezi, Meyadin ve Elbukemal ilçelerinin kontrolünü sağlarken, Fırat'ın doğusundaki topraklarda da ilerleme kaydediliyor.

Gerileme ve Alan Kaybı

PKK/YPG'yi Fırat'ın doğusuna iten Arap aşiretleri, Hecin, Şaafe, Bahra, Granij, Ebu Hamam, Ziyban, Tayyane, Dernaç, Ebu Cerdub gibi bölgeleri ve et-Tim Petrol Sahasını örgütün elinden almayı başardı.

PKK/YPG'den Ayrılışlar

Bölgedeki bazı Arap güçleri, ABD desteği nedeniyle PKK/YPG ile işbirliği yapmak zorunda kalan güçler arasında yer alıyor. Ancak, bu güçlerden bazıları şu anda örgütten ayrılma kararı aldı. PKK/YPG içerisinde bulunan Araplardan oluşan "Deyrizor Askeri Meclisi" üyesi çok sayıda kişi, örgüt saflarından ayrılarak geriye çekilmeye başladı.

Son Gelişmeler

Suriye'deki 27 Kasım çatışmalarının ardından devrik rejimin güçleri, kontrolü hızla kaybederek birçok bölgeden çekildi. Bu durum, PKK/YPG'nin yeni alanlara yayılmasına neden olmuştu. Şam'ın kuşatılması ve Beşşar Esed iktidarının zayıflaması ile birlikte, Deyrizorlu aşiret güçleri, PKK/YPG'yi geriletmeye yönelik birleşik bir hareket başlattı.

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