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PKK/YPG Halep'te Keskin Nişancılara Doymuyor: 65 Sivil Hayatını Kaybetti

PKK/YPG'nin Halep'teki keskin nişancı saldırılarında 2 ay içinde en az 65 sivil hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:54
PKK/YPG Halep'te Keskin Nişancılara Doymuyor: 65 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te keskin nişancı ateşiyle yalnızca 2 ay içinde en az 65 sivili öldürdüğünü duyurdu.

SNHR'nin yaptığı açıklamaya göre, devrik Baas rejimi güçlerinin Halep il merkezinden çekilmesinin ardından, SDG adını kullanan PKK/YPG, işgal ettiği Eşreffiye ve Şeyh Maksud mahalleleri çevresine keskin nişancılar yerleştirdi.

Bu keskin nişancıların, 30 Kasım 2024 ile 30 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'i buldu.

Öte yandan, keskin nişancı saldırıları sonrası bölgeye cenazeleri almak için giden Suriye Kızılayı ve Sivil Savunma ekipleri de teröristler tarafından hedef alındı.

SNHR, Halep’teki bu saldırıların uluslararası insancıl hukuka ciddi şekilde ihlal teşkil ettiğini ve insan haklarını koruma yükümlülüklerinin açıkça çiğnendiğini vurguladı.

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