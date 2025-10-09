PKK/YPG Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'ye havan topu yerleştirdi

PKK/YPG'nin Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine havan topu ve ağır silahlarla mevzilenmeye başladığı bildirildi; 6 Ekim çatışmalarında üç kişi yaşamını yitirmişti.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 00:51
SDG adıyla faaliyet gösteren grup mahallelerde ağır silahlarla mevzileniyor

Resmi kaynaklara göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine havan topları yerleştirdi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, örgüt işgal altında tuttuğu her iki mahallede havan topları ve ağır silahlarla mevzilenmeye başladı.

Taraflar arasında gerilim, 6 Ekim tarihinde iki mahallede yaşanan şiddetli çatışmalarla tırmandı. Söz konusu çatışmalarda aralarında iki sivilin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

