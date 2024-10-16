PKK/YPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Seçimlerinde KYB'yi Destekliyor

PKK/YPG'nin Seçim Stratejisi

Terör örgütü PKK/YPG, yaklaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) seçimlerinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) için destek arayışına girdi. Örgüt, KYB'nin adaylarına oy verilmesi yönünde bir kampanya sürdürmekte.

Pervin Yusuf ve Garip Huso'dan Çağrı

PKK’nın Suriye'deki siyasi uzantısı olan PYD’nin önde gelen isimlerinden Pervin Yusuf ve Garip Huso, seçimlerde KYB’ye oy verilmesi çağrısında bulunarak, "Tüm gücümüzle YNK (KYB) adaylarını destekliyoruz. Bafel Talabani'ye destek istiyoruz." dediler.

Mustafa Karasu'nun Açıklamaları

Öte yandan, PKK'nın Kandil yapılanmasındaki önemli figürlerden Mustafa Karasu da benzer bir destek mesajı vermişti.

Bafel Talabani'nin Rolü

Bafel Talabani, KYB yönetimini ele aldıktan sonra, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye yapılanması ile Suriye'deki unsurları arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik adımlar atmasıyla dikkat çekmiştir.

Seçim Tarihleri

IKBY'de parlamento seçimleri, 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilecektir.