PKK/YPG, İsrail'den Yardım Talep Etti: Jerusalem Post'ta Yayımlandı

PKK/YPG'den İsrail'e Yardım Talebi

Suriye'de Baas rejiminin deviren lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından, terör örgütü PKK/YPG'nin İsrail'den yardım istediği bildirildi.

Jerusalem Post'ta Yer Alan Habere Göre

Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan habere göre, PKK/YPG'li teröristler, Esed'in düşmesinin ardından acil durumlar için İsrail'e başvurdu. Ancak, bu talebin iletim şekli veya İsrail'in yanıtı hakkında herhangi bir detay verilmedi.

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e düzenlediği operasyonlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.