PKK/YPG'li 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi: Türkiye'den Kritik Operasyonlar

PKK/YPG'li Teröristlere Ağır Darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda toplamda 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde 10 ve Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı teröristi tespit ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi. Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Terörle Mücadelede Süreklilik Vurgusu

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri dikkat çekti. Bu bağlamda, bölgedeki güvenliğin sağlanması için önümüzdeki dönemde benzer operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.