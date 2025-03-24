PKK/YPG'li Teröristlerin Teslim Olma Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde son iki haftada PKK/YPG mensubu 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta teslim olan teröristlerin görüntüleri medyada yer aldı.

Görüntülerde İddialar Dikkat Çekiyor

Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten bir teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği dikkat çekiyor. Ayrıca bu teröristin sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.

Örgütün Zor Durumuda

Teslim olan teröristler ilk ifadelerinde, örgütün zor durumda olduğunu ve sözde yönetici kadrosunun lüks içinde yaşarken, kendilerinin açlık ve sefalet içinde mücadele ettiğini aktardı. Bir teröristin de küflü ekşi maya yediği için zehirlendiği belirtildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde son iki hafta içerisinde 5 PKK/YPG'li teröristin teslim olduğu bilgisi, güvenlik güçlerinin operasyonlarının etkili bir şekilde devam ettiğini gözler önüne seriyor.