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PKK/YPG'nin Deyrizor'daki Arap Aşiretlerine Yönelik Saldırıları

PKK/YPG, Deyrizor'da silahlı unsurlarını sevk ederek Arap aşiretlerine karşı baskı ve saldırılara girişti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:05
PKK/YPG'nin Deyrizor'daki Arap Aşiretlerine Yönelik Saldırıları

Deyrizor'da PKK/YPG'nin Silahlı Sevkiyatı

Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinde, ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG, baskı altındaki Arap aşiretlerine karşı silahlı unsurlarını sevk etti.

Yerel Kaynaklar Bilgi Veriyor

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği verilere göre, PKK/YPG, işgal ettiği Haseke bölgelerinden Deyrizor kırsalına yaklaşık 500 terörist gönderdi. Çatışma yaşayan bölgelere ek güç gönderen örgüt, Arap köylerinde sözde 'sokağa çıkma yasağı' ilan etti.

Arap Aşiretlerinin Direnişi

Deyrizor kırsalında yaşayan Arap aşiretleri, sabah saatlerinde PKK/YPG'nin denetiminde olan Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde, örgütün kontrol noktaları ve karargahlarına saldırılar düzenledi.

PKK/YPG'nin İşgali ve Bölgedeki Zorluklar

Deyrizor'daki PKK/YPG kontrolü altında bulunan bölgelerde, nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor. Örgüt, bu bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla militan yapma faaliyetlerinde bulunuyor. Ayrıca, bölgedeki petrol kaynaklarına el koyan PKK/YPG, elde ettiği petrolü, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir elde etmektedir. Bu gelir, örgütün faaliyetlerine yöneltilirken, bölge halkı yerel hizmet ve yardımlardan mahrum kalmaktadır.

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