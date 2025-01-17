PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırıları Devam Ediyor

Münbiç'te SMO güçleri ile PKK/YPG teröristleri arasındaki çatışmalar sürerken, siviller evlerini terk ediyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 22:48
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırıları Devam Ediyor

PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırıları Devam Ediyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin çevresinde, terör örgütü PKK/YPG ile çatışmalar devam ediyor.

Münbiç'in Güneydoğusunda Saldırılar

20 Aralık 2024'ten bu yana, PKK/YPG'li teröristler Münbiç'in güneydoğusunda düzenli saldırılar gerçekleştirmekte. Bu kapsamda, SMO güçleri 9 Aralık 2024 tarihinde Münbiç'i teröristlerden kurtarmış ve ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde çatışmalara devam etmektedir.

Sivillerin Güvenliği Tehlikede

Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere yönelttiği havan topu saldırıları, sivil halkın evlerini terk etmesine neden oluyor. Ayrıca, Grad füzeleri gibi ağır silahlar kullanarak Münbiç’in altındaki tünellerden ani saldırılar düzenlemeye çalışan PKK/YPG, bölgedeki güvenliği tehdit ediyor.

SMO Güçleri Karşılık Veriyor

SMO güçleri, havan topları ve çeşitli silahlarla teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor. Tüm bu gelişmeler, Suriye’nin kuzeyindeki güvenlik dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.

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