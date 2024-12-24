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PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırısı: 2 Ölü 2 Yaralı

Münbiç'te PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:03
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırısı: 2 Ölü 2 Yaralı

Münbiç'te Terör Saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesi, tekrar terör saldırılarının hedefi oldu. PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Güvenlik Sağlandı

Saldırı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık’ta PKK/YPG'den temizlenen Münbiç ilçe merkezinde gerçekleşti. SMO kaynakları, saldırının PKK/YPG unsurları tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Artan Tehditler ve Saldırılar

Öte yandan, terör örgütü içerisindeki unsurlar, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresine yönelik saldırılarını artırdı. Bu saldırılarda Grad füzeleri gibi ağır silahlar kullanarak SMO güçlerine ani ve kapsamlı saldırılar düzenlemeyi amaçlıyorlar.

Tünellerden Gelen Tehdit

Teröristler, Münbiç’in altında bulunan tünelleri kullanarak ani saldırılar gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu durum, bölgedeki güvenliği tehdit eden ciddi bir risk oluşturuyor.

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