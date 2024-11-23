PKK/YPG Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Terör Saldırısında Acı Kayıp

PKK/YPG terör örgütü, Halep iline bağlı Aynularap ilçesinden Tel Abyad'a saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 10 yaşındaki N.R.H. adlı bir çocuk, hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Aynularap'daki teröristler, saat 17.15 sularında Tel Abyad'ın batı hattındaki Çarık Abdi köyüne, karadan karaya atış yapan silahlarla saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan N.R.H., Tel Abyad Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Çocuk, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu olay, bölgedeki terör saldırılarının tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.