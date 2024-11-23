DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.379.917,35 -0,23%

PKK/YPG Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Tel Abyad'a düzenlenen PKK/YPG saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 23:11
PKK/YPG Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Terör Saldırısında Acı Kayıp

PKK/YPG terör örgütü, Halep iline bağlı Aynularap ilçesinden Tel Abyad'a saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 10 yaşındaki N.R.H. adlı bir çocuk, hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Aynularap'daki teröristler, saat 17.15 sularında Tel Abyad'ın batı hattındaki Çarık Abdi köyüne, karadan karaya atış yapan silahlarla saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan N.R.H., Tel Abyad Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Çocuk, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu olay, bölgedeki terör saldırılarının tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor
3
Lena Chamamyan İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
4
İsrail Saldırıları Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısını 1,9 Milyona Yaklaştırdı
5
BAE ve Endonezya'dan Tarihi Anlaşmalar: İşbirliği Alanları Genişliyor
6
Başkentte Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı