PKK/YPG, Suriye'de Stratejik Alanlarını Kaybediyor

Terör Örgütü PKK/YPG Suriye'de Alan Kaybediyor

Suriye'de PKK/YPG terör örgütü, işgal ettiği alanları kaybetmeye devam ediyor. 27 Kasım sonrası çatışmaları fırsat bilen yerel aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi ve Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ile diğer bölgelerden PKK/YPG'yi temizlemeyi başardı.

27 Kasım Sonrası Gelişmeler

27 Kasım'daki çatışmaların ardından, devrilen Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin, doğudaki birçok yerleşimden çekilmesiyle PKK/YPG yeni topraklardan yararlanmıştı. Ancak, Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının zayıflamasıyla birlikte yerel aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütünü geri adım atmaya zorladı.

Suriye Milli Ordusu'nun Başarıları

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç ilçesini PKK/YPG işgalinden kurtardı. Ayrıca, Rakka ilinde düzenlenen olaylarda terör örgütü, rejim karşıtı göstericilere ateş açarak, 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Elbukemal ve İlişkiler

Deyrizor kent merkezinden Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede İran destekli gruplar aktif. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının büyük kısmı PKK/YPG'nin denetimindeyken, il merkezi ve çevresi Esed rejimi ile İran destekli güçlerin kontrolündeydi.

Rejim Üzerindeki Baskı Artıyor

27 Kasım'dan itibaren Suriye'de süre gelen çatışmalar, rejim karşıtı güçlerin varlığını artırdı. 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde belirgin bir üstünlük sağlandı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalif gruplar, halk desteğiyle Esed rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Baas Partisi'nin İktidarı Sona Erdi

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı fiilen sona ermişken, rejim lideri Beşşar Esed, başkenti terk etmek zorunda kaldı. Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ilk gününde Tel Rıfat'ı terör örgütünden temizleyerek, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını etkisiz hale getirdi.