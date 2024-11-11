PKK/YPG Talimatıyla Orman Yangını Çıkarmaya Çalışan Sanığa 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'da, terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak amacıyla yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilen Suriyeli sanık M.H.E.H.'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık M.H.E.H. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt üyeliğinden adli işlem gören kişilerle irtibat kurduğunu belirtti. Ayrıca, dijital materyallerinde silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini ve terör örgütünden Türkiye'de orman yangını çıkarmak için talimat aldığını aktardı. M.H.E.H., eylemini gerçekleştirmeden güvenlik güçlerince Mersin'de yakalandı.

Savcı, sanığın gizlenmek için kod adı kullandığını ve Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını belirterek, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.H.E.H., tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında mütalaayı kabul etmeyerek, "Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliye ve beraat talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, M.H.E.H.'yi silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

M.H.E.H., 22 Şubat tarihinde jandarma ekiplerince Mersin'de gözaltına alınmış, 26 Şubat'ta ise tutuklanmıştır.

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