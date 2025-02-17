Placebo Solisti Brian Molko, İtalya Başbakanı'na Hakaretten Yargılanacak

İtalya'da Yargı Süreci Başlıyor

İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko, 2023 yılında Torino'daki konseri sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmaya hazırlanıyor. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Adalet Bakanlığı, Molko'nun 11 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği konserdeki sözleriyle ilgili yargılama sürecinin başlatılmasına izin verdi.

Soruşturma ve Yargı Süreci

Molko hakkında, konserin ardından bir soruşturma başlatılmış ve bu süreç Mart 2024'te tamamlanmıştı. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret suçlarına yönelik özel süreçte bir sonraki aşama olan yargılamaya geçmek için Bakanlıktan izin talep etmişti.

Yargılamanın Temelleri

Soruşturma dosyasında, Molko'nun belirli bir kişiye yönelik doğrudan ithamlarda bulunduğu ve bu ifadeleri kamuya açık bir ortamda kullandığı, suçun ağırlaştırıcı unsurları olarak değerlendirildi. Yargılama sonucunda Molko'nun suçlu bulunması halinde para cezası ile karşılaşabileceği bildirildi.

Konserde Yaşananlar

Yaklaşık 5.000 müzikseverin izlediği konserde, Molko'nun İtalya Başbakanı Meloni için "ırkçı, faşist ve Nazi" gibi ifadeler kullandığı aktarıldı. Konserde güvenliği sağlayan İtalyan Jandarması'nın bu durumu savcılığa rapor ettiği de bildirildi.