Plan-S, Uydu Tabanlı IoT İletişiminde Yeni Yatırımlara İmza Atıyor

Küresel ölçekte uydu tabanlı IoT (Nesnelerin İnterneti) haberleşme hizmeti sunmak için yatırımlarını hızlandıran Plan-S, mevcut uydularına yenilerini ekleyerek yer istasyonlarındaki varlığını da artırıyor.

2021’den Bu Yana Süregelen Gelişmeler

2021 yılında kurulan Plan-S, yeni nesil uydu ve uzay teknolojilerine odaklanarak hedeflerine ulaşmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Yakın yörüngede çalışan takım uyduları sayesinde IoT haberleşme, yeryüzü gözlem ve uzaktan algılama gibi önemli hizmetler sunan Plan-S, Connecta IoT Network adlı uydu tabanlı iletişim ağı ile karasal altyapının yetersiz olduğu alanlarda düşük güç tüketimli ve güvenilir bağlantı sağlıyor.

Uydu Sayısında Artış

“Türkiye'nin en hızlı büyüyen uzay firması” unvanına sahip olan Plan-S, uzaya gönderdiği uydu sayısını 17'ye, ticari olarak hizmet veren Connecta IoT Network takım uydusundaki uydu sayısını ise 12'ye ulaştırdı.

Küresel Altyapı Güçleniyor

Uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri konusunda etkin bir oyuncu haline gelen Plan-S, kendi geliştirdiği yer istasyonlarıyla küresel uydu iletişim altyapısını daha da güçlendiriyor. Şirketin mühendislik ekipleri, tamamen yerli imkanlarla üretilen istasyonlar sayesinde operasyonel verimliliği artırıyor.

Yer İstasyonları ve Yeni Yatırımlar

Ankara'da toplam 2, Erzurum ve İsveç'te birer istasyon ile birlikte toplam 4 yer istasyonuyla çalışmalarını sürdüren Plan-S, yakın dünya yörüngesindeki uyduları ile daha sık iletişim kurarak verimliliğini artırıyor.

Oluşturulan yerli yer istasyonları, uyduların görevlerini daha hızlı yerine getirmesine olanak tanırken, İsveç'teki üçüncü istasyon, kutupsal yörüngede dönen uydularla daha sık iletişim sağlamak için stratejik bir noktada kurulmuş durumda.

Otomatik Kontrol Sistemi

Plan-S'nin geliştirdiği merkezi kontrol yazılımı sayesinde tüm istasyonlar tek merkezden yönetilebiliyor. Bu sistem, otomatik görev planlaması ve acil durum müdahale yeteneği ile insan müdahalesini minimuma indirerek operasyonel sürekliliği garanti altına alıyor.

Gelecek Vizyonu

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, küresel uydu tabanlı IoT haberleşme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Hizmet kalitesini artırmak için uydu sayısını artırmayı ve bunu yer istasyonlarıyla desteklemeyi amaçladıklarını aktaran Gümüşay, önümüzdeki dönemde yapacakları yeni yer istasyonu yatırımlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Bu alanda ayrıca, yasal regülasyon süreçlerinin tamamlandığı bölgelerde yeni yer istasyonlarının kurulması planlanıyor.

Teknolojik Bağımsızlık

Plan-S Teknoloji ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Cengiz, dünya genelinde uydu ağı kurduklarını ve tüm altyapının Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini belirtti. Bu yüksek teknoloji ağı sayesinde sadece haberleşmeyi değil, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını da güçlendirdiklerini vurguladı.

