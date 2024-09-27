Plastik Kirliliği ve İstilacı Türler: Denizlerdeki Tehlikeye Dikkat!

Plastik Kirliliği ve İstilacı Türler

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, denizlerde plastiklerin, yabancı istilacı türlerin yayılma hızını artırdığını vurguladı.

İstilacı Türlerin Yayılımı Hızlanıyor

Gündoğdu, iklim değişikliği ve artan plastik kirliliğinin deniz ekosistemleri üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerine dayanarak, Türkiye'yi çevreleyen denizlerde toplam 818 yabancı tür bulunduğunu ifade etti.

Plastiklerin Göç Araçları Olması

Prof. Dr. Gündoğdu, "Plastiğin kendisi de istilacı. Yüzmeye çalışsa belki oraya erişemeyecek olan küçük bir yengeç, plastikler üzerinde uzun mesafeler kat edebiliyor." şeklinde konuştu.

Akıntılar ve Çöp Yönetimi

Gündoğdu, Kızıldeniz türlerinin, Akdeniz'e geçiş yoluyla mevcut kirliliği kullandıklarını belirtti. Bu durumun, bölgedeki yetersiz atık yönetimine dayandığını açıkladı.

Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Gündoğdu, "Deniz kirliliği, yerli türler üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle plastik sorununun denizlere ulaşmadan çözüme kavuşturulması gerekiyor." diyerek, kaynakta çözümleme vurgusunda bulundu.

Sonuç ve Önem

Uzmanlar, tür taşınımını azaltma adına öncelikle plastiklerin denize ulaşımını engellemenin şart olduğunu açıkladı. Biyoçeşitliliğin korunması için ortak çaba gerektiğine dikkat çekildi.