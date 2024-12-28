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Plastik Poşet Fiyatı Yeni Yılda 50 Kuruşa Çıkacak

1 Ocak 2025'ten itibaren plastik poşet fiyatı 50 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:57
Plastik Poşet Fiyatı Yeni Yılda 50 Kuruşa Çıkacak

Yeni Düzenleme 1 Ocak 2025 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında 25 kuruş olarak uygulamaya konulan plastik poşet fiyatı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 50 kuruş olarak belirlendi. Bu karar, çevre kirliliğini azaltma hedefi doğrultusunda alınmış bir önlem olarak öne çıkıyor.

Toplantı ve İncelemeler

Plastik poşetlerin bedelinin belirlenmesi amacıyla 21 Kasım tarihinde ilgili kamu kurumları, sektör dernekleri ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla Plastik Poşet Komisyonu toplantısı yapıldı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen bu toplantıda, sektördeki maliyetler ve mevcut fiyatın yetersizliği ele alındı.

Bakanlık, sektörden gelen talepleri değerlendirerek mevcut 25 kuruşluk fiyatın plastik poşet kullanımını azaltmada etkisiz olduğuna kanaat getirdi. Komisyon üyeleri, bir poşetin geri kazanım katılım payı dahil 2 lirayı aşan maliyetinin bulunduğunu belirtti.

Son Gelişmeler

Toplantıda, sektör temsilcilerinin önerileri Bakan Murat Kurum'a sunuldu. Yapılan incelemelerin ardından, 2025 yılından itibaren plastik poşet bedelinin 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek ve plastik atıkların azaltılması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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