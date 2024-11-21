Plastik Poşet Komisyonu Toplandı: Yeni Fiyatlar Tartışılıyor

Plastik Poşet Komisyonu Üyeleri Toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, 25 kuruş olarak uygulanan plastik poşet bedelini 2025'teki güncel durumu için görüştü. Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilen plastik poşet uygulaması, bugüne kadar marketler ve alışveriş merkezlerinde bakanlık tarafından belirlenen bedelle devam etti.

Üretim Maliyetleri ve Tüketim Problemleri

Yeni yıl için poşet fiyatlarının istişare edilmesi üzere düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri katıldı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcileri bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 lira olduğunu vurguladı.

Katılımcılar, 25 kuruş olan mevcut fiyatın plastik poşet tüketimini azaltmakta yetersiz kaldığına ve kullanımın arttığına dikkat çekti. Çoğunluğun, fiyatın artırılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Çevresel Kazanımlar ve Taahhütler

Toplantıda temsilcilerden alınan talepler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak ve bu sayede plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Market alışverişlerinde poşetlerin ücretli hale gelmesi, çevre açısından önemli kazanımlar sağladı. 2019'dan 2024'ün ilk ayına kadar uygulama sayesinde 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Ayrıca bu durum, yaklaşık 10,6 milyar lira tasarruf sağladı ve 64 bin 105 ton sera gazı salımının önüne geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.